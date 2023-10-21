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        Cami kasasındaki bozuk paralı ısıttığı silikonla çaldı

        MARDİN'inMidyat ilçesinde, camide elindeki silikonu ısıtarak, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını çeken, içeri giren kişileri görünce yere yatıp uyuyormuş gibi yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:20
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        Cami kasasındaki bozuk paralı ısıttığı silikonla çaldı
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        MARDİN'inMidyat ilçesinde, camide elindeki silikonu ısıtarak, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını çeken, içeri giren kişileri görünce yere yatıp uyuyormuş gibi yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

        Olay, dün saat 09.00 sıralarında Midyat ilçesi Cevat Paşa Camisi´nde meydana geldi. Camiye gelen kimliği belirsiz şüpheli, çelik kasanın üzerindeki boşluktan atılan yardım paralarını, elindeki silikonu çakmakla ısıtarak çekmeye başladı. Camiye gelen kişiyi fark edince kendisini yere atarak uyuyormuş gibi davranan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden cami imamı, polise ihbarda bulundu. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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