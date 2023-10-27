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        Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        MARDİN'inMazıdağı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. 8 günlük olan ve ismi henüz konulmayan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:49 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:50
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        Mardin'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
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        MARDİN'inMazıdağı ilçesinde, minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 8 kişi yaralandı. 8 günlük olan ve ismi henüz konulmayan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi, Mardin- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 21 LC 323 plakalı minibüs ile 33 BBB 733 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, kazada henüz adı konulmayan 8 günlük bebek, Müslüm O. (32), Emine O. (30), Çimen E. (29), Peyman E. (10), Himal E. (28), Zeki Ö. (41) ve Muzaffer B. (21) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Henüz adı konulmayan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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