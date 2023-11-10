Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Filistinli akademisyen: Gazze normale dönene kadar biz normal hayat yaşamayacağız

        MARDİN´deİsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturma eylemine katılan Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, "Gazze normal hayata dönene kadar biz normal hayat yaşamayacağız. Hastaneler yine bombalandı, 10 bin şehidimiz var. Ama şehit vermeden zafer yok. Allah´a dönmeden Aksa´ya dönmek yok" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistinli akademisyen: Gazze normale dönene kadar biz normal hayat yaşamayacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´deİsrail´in Filistin´e yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturma eylemine katılan Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, "Gazze normal hayata dönene kadar biz normal hayat yaşamayacağız. Hastaneler yine bombalandı, 10 bin şehidimiz var. Ama şehit vermeden zafer yok. Allah´a dönmeden Aksa´ya dönmek yok" dedi.

        Kentte 56 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu `Mardin STK Platformu´, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek amacıyla, sirenlerle oturma eylemi düzenledi. Bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların da katıldığı eylemde, hayatını kaybedenler için dua edildi. Eyleme katılan Filistin Alimler Birliği üyesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Huzeyfe El-Hatip, Gazze´dekilerin canlarını, mallarını ve çocuklarını Allah uğruna feda ettiklerini ifade ederek, "Az önce Gazzeli kardeşlerimizden biri `Ya Allah´ diye sesleniyordu. Çünkü Allah dışında kimse kalmadı. `Allah bize yeter´ diyorlardı. Sizce neden böyle söylüyorlar? Biz daha önce kardeş değil miydik? Hala kardeş değil miyiz? Yarın kardeş kalmayacak mıyız? `Kardeşlik böyle midir?´ diyorlar. `Bizi neden unuttunuz, neden bizi yalnız bıraktınız?´ diyorlar. Ben şahsen kendimden utanıyorum. Acaba biz hala normal bir hayat mı yaşıyoruz? Gelin şöyle bir cümle kuralım hep beraber, Gazze normal hayata dönene kadar, biz normal hayat yaşamayacağız. Eve az gideceğiz, işe gidip hemen meydanlara gideceğiz. Etkinliklere katılacağız, dua edeceğiz, camileri dolduracağız. Hastaneler yine bombalandı, 10 bin şehidimiz var. Ama şehit vermeden zafer yok. Allah´a dönmeden Aksa´ya dönmek yok" dedi.

        Eylem yapılan duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı
        Mardin'e kazandırılacak stadyum için proje sözleşmesi imzalandı
        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi
        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Ender Alkan getirildi
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Savur'da Filistinlilere destek için kermes yapıldı
        Savur'da Filistinlilere destek için kermes yapıldı
        Büyük Önder Atatürk Midyat'ta anıldı
        Büyük Önder Atatürk Midyat'ta anıldı
        Büyük Önder Atatürk Kızıltepe'de anıldı
        Büyük Önder Atatürk Kızıltepe'de anıldı