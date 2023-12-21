Otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, araçtaki 5 kişi yaralandı
MARDİN'inDargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
MARDİN'inDargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı. Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.