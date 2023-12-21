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        Otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, araçtaki 5 kişi yaralandı

        MARDİN'inDargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:55
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        Otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, araçtaki 5 kişi yaralandı
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        MARDİN'inDargeçit ilçesinde otomobilin yolda çarptığı 4 at öldü, kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yola çıkan atlara çarptı. Kazada otomobildeki Abdullah B. (29), Mahsum S. (28), Ercan Ç. (25), Hatice Ç. (24) ve Muhammed Ç. (1) yaralandı, 4 at öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölen atlar belediye ekiplerince yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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