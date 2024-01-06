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        Mardin´de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1´i ağır, 3 yaralı

        MARDİN´de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:55
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        Mardin´de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1´i ağır, 3 yaralı
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        MARDİN´de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1´i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Midyat kara yolu üzerindeki Kabala Mahallesi´nde meydana geldi. 9 Ekim 2023´te Faysal Duva´nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.A., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, diğer yaralılar da çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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