Mardin'de beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde otomobilin beton bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kabala Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 AVJ 094 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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