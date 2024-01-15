Kamışlı'da peş peşe 2 patlama (2)
2PATLAMA DAHA OLDU
Mardin´in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye´nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
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