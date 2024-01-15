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        Kamışlı'da peş peşe 2 patlama (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.01.2024 - 15:20
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        Kamışlı'da peş peşe 2 patlama (2)
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        2PATLAMA DAHA OLDU

        Mardin´in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye´nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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