Kamışlı'da peş peşe 2 patlama (2)

2PATLAMA DAHA OLDU

Mardin´in Nusaybin ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye´nin Kamışlı kentinde sabah saatlerinde yaşanan 2 patlamanın ardından Rumeyl bölgesinde de peş peşe 2 patlama oldu. Patlamalar sonrası bölgeden siyah dumanlar yükseldi.