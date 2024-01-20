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        Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 00:52 Güncelleme: 20.01.2024 - 00:55
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        Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACC 289 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Abdulhakim Y. (23), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Mustafa Y. (50) ve Mehmet Nur Y. (20), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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