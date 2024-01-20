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        Kamyon çarpan 15 yaşındaki Mehmet, ağır yaralandı

        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmet Tahir G. (15), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:25
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        Kamyon çarpan 15 yaşındaki Mehmet, ağır yaralandı
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        MARDİN'de, yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmet Tahir G. (15), ağır yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi kırsal Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tahir G.'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NU 205 plakalı kamyon çarptı. Kazada Mehmet Tahir, ağır yaralandı.

        İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Tahir G., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Mehmet Tahir G.´nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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