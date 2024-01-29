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        Mardin'de ambulans uçak, yeni doğan bebek için havalandı

        MARDİN'de karaciğer yetmezliği ön tanısı alan yeni doğmuş kız bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:06 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:10
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        Mardin'de ambulans uçak, yeni doğan bebek için havalandı
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        MARDİN'de karaciğer yetmezliği ön tanısı alan yeni doğmuş kız bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

        Midyat Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği ön tanısı alan Emine bebeğin, tedavisinin devamı için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Midyat ilçesinden Mardin'e ambulansla getirilen bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na inen ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilip, tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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