Mardin'de ambulans uçak, yeni doğan bebek için havalandı

MARDİN'de karaciğer yetmezliği ön tanısı alan yeni doğmuş kız bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği ön tanısı alan Emine bebeğin, tedavisinin devamı için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Midyat ilçesinden Mardin'e ambulansla getirilen bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na inen ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilip, tedaviye alındı.