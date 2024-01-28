Mardin'de otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

MARDİN'deşarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi İdil kara yolunda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobildeki Abdulkadir A. (55), Ahmet A.(50), Hatip A.(25) ve Haydar A.(20) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.