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        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada

        MARDİN´in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer D. (22) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:05
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        Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada
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        MARDİN´in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer D. (22) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 25 Ocak´ta Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı´nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Hükümet Konağı ışıklarında Ömer D. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer D., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücü ise ifadesi ardından sonra serbest bırakıldı.

        Ömer D.´nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızını artıran otomobilin, erken hareket ettiği öne sürülen motosiklete çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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