Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, kamerada

MARDİN´in Midyat ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Ömer D. (22) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak´ta Midyat ilçesi Cumhuriyet Bulvarı´nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Hükümet Konağı ışıklarında Ömer D. idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer D. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer D., ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye alındı. Otomobilin sürücü ise ifadesi ardından sonra serbest bırakıldı.

Ömer D.´nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışığa yakalanmamak için hızını artıran otomobilin, erken hareket ettiği öne sürülen motosiklete çarptığı ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor.