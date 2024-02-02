Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        MARDİN´de Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Y. (31), ağır yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´de Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolunda şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İbrahim Y. (31), ağır yaralandı. 

        Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe- Ceylanpınar kara yolu, kırsal Kırkkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İbrahim Y.´nin kontrolünü yitirdiği 05 AZ 229 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı İbrahim Y., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İngiliz öğretmen İstanbul'da vahşet kurbanı oldu!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı

        Benzer Haberler

        Depremde 6 çocuğunu da kaybeden anne: Çocuklarımla enkaz altında helalleşti...
        Depremde 6 çocuğunu da kaybeden anne: Çocuklarımla enkaz altında helalleşti...
        Mardin'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Mardin'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Gürültü yaptıklarını iddia ettiği komşusunun elektrik ve suyunu kesip tehdi...
        Gürültü yaptıklarını iddia ettiği komşusunun elektrik ve suyunu kesip tehdi...
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
        Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı