Mardinli tavus kuşu, bu kez Hindistan´da uçtu

MARDİN´de, 19 yılda 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katılan ve geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde tavus kuşu uçurtmasıyla `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Zahit Mungan (33), davet aldığı Hindistan´ın Ahmedabad kentinde Uluslararası Uçurtma Festivali´ne (International Kite Festival) katıldı. Tavus kuşu uçurtmasını burada da uçuran Mungan, "Ülkem adına uçurtma kültürünü Türkiye´ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyorum" dedi.

Mardinli Zahit Mungan´ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Festivalde `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Mungan, kültürün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor. 27 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin´in yanı sıra yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 40 festivale katıldı.

TAVUS KUŞU, HİNDİSTAN´DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

10- 20 Ocak tarihleri arasında Hindistan´ın Ahmedabad kentinde düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali´ne (International Kite Festival) katılan Mungan´ın tavus kuşu uçurtması, büyük ilgi gördü. Yaptığı uçurtmaların kendisi için özgürlük, tutku ve rüzgarı temsil ettiğini ifade eden Mungan, "Çocuklara ayrıca sinema salonunda uçurtma belgeseli izlettiriyorum ve daha sonra aşamalı bir şekilde uçurtmalarını yaparak tekrardan damlarda uçuruyorlar. Buradaki kültürü dediğim gibi yaşatmaya çalışıyorum. Çin´de dünyanın en büyük uçurtma festivali Weifang şehrinde yapılıyor. Orada geçen sene 3 tane ödül aldım. Altın madalya alarak dünya birincisi oldum. Estetik dalında da bronz madalyayla ödül aldım. Onun haricinde çevrimiçi festival yapıldı, onda da aynı şekilde ödül aldım. Tabi bunları yaparken dünyanın birçok yerinden davetler alıyorum, festivallere katılıyorum. Hindistan'daki festival, dünyanın en büyük uçurtma festivallerinden bir tanesidir. Çok renkli bir festivaldi. Bende melek tavus uçurtmasını götürdüm. 10 gün orada kaldık, 4 şehir gezdim. Çünkü tavus kuşu uçurtması dünyada çok büyük ses getirdi. Hindistan´dan 2 davet daha aldım. Sadece Hindistan değil dünyanın birçok yerinden davetler alıyorum. Tabi ben dünyanın her yerinde tavus kuşu uçurtmasını uçurmayı hedefliyorum. Ülkem adına uçurtma kültürünü Türkiye´ye ve Dünya´ya tanıtmayı hedefliyorum. Tek gökyüzü tek dünya" dedi.