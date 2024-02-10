Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardinli tavus kuşu, bu kez Hindistan´da uçtu

        MARDİN´de, 19 yılda 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katılan ve geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde tavus kuşu uçurtmasıyla `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Zahit Mungan (33), davet aldığı Hindistan´ın Ahmedabad kentinde Uluslararası Uçurtma Festivali´ne (International Kite Festival) katıldı. Tavus kuşu uçurtmasını burada da uçuran Mungan, "Ülkem adına uçurtma kültürünü Türkiye´ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardinli tavus kuşu, bu kez Hindistan´da uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´de, 19 yılda 30 ülkeyi gezerek 39 festivale katılan ve geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde tavus kuşu uçurtmasıyla `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Zahit Mungan (33), davet aldığı Hindistan´ın Ahmedabad kentinde Uluslararası Uçurtma Festivali´ne (International Kite Festival) katıldı. Tavus kuşu uçurtmasını burada da uçuran Mungan, "Ülkem adına uçurtma kültürünü Türkiye´ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyorum" dedi.

        Mardinli Zahit Mungan´ın 6 yaşındayken, ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başladığı tutkusu, zamanla sanata dönüştü. Mungan, uçurtma geleneğini gelecek nesillere taşımak ve çocuklara sevdirmek için, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. Burada kendine özgü profesyonel uçurtmalar tasarlayıp imal eden Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu uçurtmasıyla, geçen yıl mayıs ayında Çin'de düzenlenen 40´ıncı Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Festivalde `Üç boyutlu şişme uçurtma´ dalında altın madalya, `Estetik uçurtma´ dalında ise bronz madalya kazanan Mungan, kültürün yok olmaması için öğrenmek isteyenlere de uçurtma yapmayı öğretiyor. 27 yıldır tutkusunu sürdüren Mungan, Çin´in yanı sıra yurt içinde ve Malezya, Tayland, Hindistan, Ukrayna, Malta, Güney Afrika, Dubai, Endonezya gibi 30 ülkeyi gezerek 40 festivale katıldı.

        TAVUS KUŞU, HİNDİSTAN´DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

        10- 20 Ocak tarihleri arasında Hindistan´ın Ahmedabad kentinde düzenlenen Uluslararası Uçurtma Festivali´ne (International Kite Festival) katılan Mungan´ın tavus kuşu uçurtması, büyük ilgi gördü. Yaptığı uçurtmaların kendisi için özgürlük, tutku ve rüzgarı temsil ettiğini ifade eden Mungan, "Çocuklara ayrıca sinema salonunda uçurtma belgeseli izlettiriyorum ve daha sonra aşamalı bir şekilde uçurtmalarını yaparak tekrardan damlarda uçuruyorlar. Buradaki kültürü dediğim gibi yaşatmaya çalışıyorum. Çin´de dünyanın en büyük uçurtma festivali Weifang şehrinde yapılıyor. Orada geçen sene 3 tane ödül aldım. Altın madalya alarak dünya birincisi oldum. Estetik dalında da bronz madalyayla ödül aldım. Onun haricinde çevrimiçi festival yapıldı, onda da aynı şekilde ödül aldım. Tabi bunları yaparken dünyanın birçok yerinden davetler alıyorum, festivallere katılıyorum. Hindistan'daki festival, dünyanın en büyük uçurtma festivallerinden bir tanesidir. Çok renkli bir festivaldi. Bende melek tavus uçurtmasını götürdüm. 10 gün orada kaldık, 4 şehir gezdim. Çünkü tavus kuşu uçurtması dünyada çok büyük ses getirdi. Hindistan´dan 2 davet daha aldım. Sadece Hindistan değil dünyanın birçok yerinden davetler alıyorum. Tabi ben dünyanın her yerinde tavus kuşu uçurtmasını uçurmayı hedefliyorum. Ülkem adına uçurtma kültürünü Türkiye´ye ve Dünya´ya tanıtmayı hedefliyorum. Tek gökyüzü tek dünya" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        Ocakçı Holding patronu Sedat Ocakçı, eşi ve 25 kişi tutuklandı!
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        "İş Kırım'a gelirse Putin nükleer savaşa girer"
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Avrupa'da çiftçilerin protestoları sürüyor
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Anne kız birlikte can verdi!
        Anne kız birlikte can verdi!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Burcu hastane bahçesinde katledilmişti! Nedeni ortaya çıktı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kırsal mahalleleri ziyaret etti
        AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi vatandaşlarla buluşt...
        AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi vatandaşlarla buluşt...
        İş yerinden tablet ve cep telefonu hırsızlığı kamerada
        İş yerinden tablet ve cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin'de firari 2 hükümlü yakalandı
        Mardin Polisevi duvarı cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor
        Mardin Polisevi duvarı cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor