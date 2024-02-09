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        AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi vatandaşlarla buluştu

        Savur ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:05
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        AK Parti Savur Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi vatandaşlarla buluştu
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        Savur ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Hamidi, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onlara kolaylıklar diledi.

        Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, Kadın Kolları Başkanı Hamide Doğan ve Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sadebal ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçen Hamidi, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

        Hamidi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi burası hepimizin partisidir. Burası bize aittir, yuvamızdır. Savur'da hepinizle beraber seçimi kazanacağız. Size bunun sözünü veriyorum. Her zaman emrinizde olacağız." dedi.

        Özel de seçimi vatandaşların desteğiyle kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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