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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:07
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu.

        Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 34,60 gram eroin ele geçirildi.

        Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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