Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Kızıltepe-Viranşehir yolu üzerindeki uygulama noktasında bir araç durduruldu.
Araçtaki şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 34,60 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
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