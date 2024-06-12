Mardin'de un fabrikasında yangın
MARDİN'inArtuklu ilçesindeki bir un fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
MARDİN'inArtuklu ilçesindeki bir un fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Artuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir un fabrikasında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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