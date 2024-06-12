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        Mardin'de un fabrikasında yangın

        MARDİN'inArtuklu ilçesindeki bir un fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:10
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        Mardin'de un fabrikasında yangın
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        MARDİN'inArtuklu ilçesindeki bir un fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Artuklu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir un fabrikasında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden güvenlik personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden ekiplerin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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