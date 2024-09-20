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        Mardin'de hastane trafosunda yangın

        MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde patlama sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:50
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        Mardin'de hastane trafosunda yangın
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        MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafo merkezinde patlama sonrası çıkan yangın, paniğe neden oldu.

        Nur Mahallesi’ndeki Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde, hastanenin enerji ihtiyacını karşılayan trafo merkezinde, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Jeneratörün devreye girmesiyle hastanede herhangi bir aksama yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi yetkilileri tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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