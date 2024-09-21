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        Mardin'de turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 19:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 19:35
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        Mardin'de turistlerin taşındığı minibüs şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde turistlerin taşındığı minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 LB 805 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki Alman uyruklu Fehime Ü. (67), Simon Ü. (69) ve Denho U. (74 ) ile İsveç uyruklu Josef B. (68), Ildiz B. (73), Naile M. (75) ve Sabo M. (79) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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