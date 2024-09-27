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        Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:49 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:55
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        Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde iki grup arasında yol ortasında çıkan tekmeli, yumruklu kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, adliye binası önündeki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları öğrenilirken, kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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