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        Beton mikserinin çarptığı yaya kurtarılamadı

        MARDİN'inArtuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Münir Muratoğlu (89), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:55
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        Beton mikserinin çarptığı yaya kurtarılamadı
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        MARDİN'inArtuklu ilçesinde yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Münir Muratoğlu (89), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir Muratoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muratoğlu, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muratoğlu, kurtarılamadı. Münir Muratoğlu'nun cenazesi otopsi için morga götürüldü. Emniyete götürülen beton mikseri sürücünün işlemleri sürüyor.

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