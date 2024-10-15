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        Unesco şehri Midyat'ta, turizmde sonbahar yoğunluğu

        TARİHİ yapıları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan Mardin'in Midyat ilçesinde, sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 13:45
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        Unesco şehri Midyat'ta, turizmde sonbahar yoğunluğu
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        TARİHİ yapıları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerin uğrak yeri olan Mardin’in Midyat ilçesinde, sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Sonbahar mevsiminin serinliğini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilini 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip, birçok medeniyete beşiklik eden ve 2021’de UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edilen Midyat'ta geçiriyor.

        2021’de ilçe çevresi (Tur Abdin) ve Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırlarının Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklendiği, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 'Dillerin ve dinlerin buluştuğu yer' olarak bilinen ve her yıl ağırladığı turist sayısı bakımından tarih, inanç ve kültür turizmi merkezlerinden biri olan Midyat’ta, sonbaharda turist yoğunluğu yaşanıyor. Binlerce yıldır İslam, Hıristiyanlık, Ezidilik inançlarının ve Türkçe, Kürtçe, Arapça, Süryanice dillerinin buluşma noktası olan ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran kadim şehir Midyat, turistlerin uğrak yeri oldu. Sonbahar mevsiminin serinliğini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, tatilini 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ta geçiriyor. Tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara gibi şehirlerden gelen turistler, tarihi mekanları geziyor. Yöresel şal bağlayan turistler, ellerine ve yüzlerine de yöresel kına yapıyor. Öte yandan yöresel çalgıcıların çaldığı kemençelerin ritmine ayak uyduran turistler halay çekip gezilere renk katıyor. Turist yoğunluğu, gündüz saatlerinden başlayıp gece geç saatlere kadar sürüyor.

        ‘EN YOĞUN DÖNEMLERDEN BİRİNİ YAŞIYOR’

        Turizmci Veysi Tasman, ilçenin en yoğun turizm dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, “Midyat, bildiğiniz gibi dinlerin, dillerin, kültürlerin, taşın ve telkarinin şehridir. Midyat şu an turizmin en yoğun olduğu dönemlerden birini yaşıyor. Gelen turistlerimiz Midyat’a hayran kalıyorlar. 3-4 defa gelen turistlerimiz var. Biliyorsunuz Midyat’ın en önemli sanatı 3 bin yıllık geçmişiyle telkari gümüş işleme sanatı. Midyat’a gelen her turist bu sanatı çok beğeniyor. Turistlerden kimisi telkari alıyor, kimisi şal bağlıyor. Midyat’a henüz gelmemiş turistliklerimize de buradan seslenmek istiyorum; Midyat’ımıza gelin, görün” dedi.

        Almanya’dan Midyat’ı gezmeye gelen Mehtap Güvenç ise, “Almanya’dan dört arkadaş geldik. Midyat’ı çok beğendik. Şehrin tarihi yerlerini gezdik, bilgi edindik, hoşumuza gitti. Tekrar gelmek isteriz. Bizi en çok etkileyen tabii ki de şehrin geçmiş tarihi oldu. Çünkü çok eski bir geçmiş tarihi var” diye konuştu.

        İstanbul’dan ailesiyle birlikte Midyat’a gelen Sümeyye Doğan da ilçeyi çok beğendiğini ifade ederek, şöyle dedi:

        “Mardin’e daha önce hiç gelmemiştim, bundan dolayı ailemle birlikte gelmek istedim. ‘İyi ki de geldim’ diyorum, şu an çok mutluyum, çok beğendim burayı. Bundan sonra tekrar yolum uğrayacak buraya. Çok sevdim, insanları çok misafirperver. Sokaklarda yürürken çok rahat hissettim kendimi. Konakları olsun, restoranları olsun hepsi çok güzel.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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