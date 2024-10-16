Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaza, 9 Ekim’de Beyazsu Mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Sinan Uçak yönetimindeki 47 ABJ 518 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 35 PV 933 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada Uçak ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçak, ilk müdahalenin Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.