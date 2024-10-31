Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eski Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, motorlu testere ile kaldırımdaki 15 yıllık ağacı kesti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kişinin de o anları cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.