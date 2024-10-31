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        Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:38 Güncelleme: 31.10.2024 - 15:40
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        Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada
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        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eski Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, motorlu testere ile kaldırımdaki 15 yıllık ağacı kesti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kişinin de o anları cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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