Kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testereyle kesti; o anlar kamerada
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti.
MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, kaldırımdaki 15 yıllık ağacı motorlu testere ile kesti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Eski Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi, motorlu testere ile kaldırımdaki 15 yıllık ağacı kesti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, başka bir kişinin de o anları cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.
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