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        İçişleriBakanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine kayyım atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 07:46 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:46
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        İçişleriBakanlığı: Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman Belediyesi ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesine kayyım atandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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