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        Tuncer Bakırhan: Kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun

        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, "Sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi için çaba harcarken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurdular, pusu kurdular, kayyım atadılar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:35
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        Tuncer Bakırhan: Kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun
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        HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan, "Sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi için çaba harcarken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurdular, pusu kurdular, kayyım atadılar. 'Bu sizin için tarihi bir fırsattır' diyoruz. Derhal kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun” dedi.

        DEM Parti, bu haftadaki Meclis grup toplantısını İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Yüzlerce kayyım atadılar. Seçmenle aramızdaki bağı koparamadılar. Belediye sayımız arttı. İşte bu kayyıma verilecek en güzel yanıttır. Yaptıkları ne ülkeye ne de uluslararası hukuka uygundur. Kayyım atanmış Mardin'den çağrımızı yineliyoruz; Meclis'i göreve çağırıyoruz. Çözüm parlamentodadır. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Gelin hakkımıza hep birlikte sahip çıkalım. Dün geç kaldık, bu yüzden Esenyurt'a da kayyım atandı. Mücadele etmezsek sadece DEM Parti'li belediyelere değil, her yere kayyım atanacaktır" dedi.

        ‘BUGÜN DE ÇÖZÜME HAZIRIZ’

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan da "Bize uzattıkları elleri tuttuk. Ama siz de gördünüz, uzatılan el meğer kayyım atamak içinmiş. Gerçek niyetlerini ifşa ettiler. Sayın Bahçeli, Erdoğan, Kürtler ne yapsın? Meclis'teki bütün partilere soruyorum; Kürtler artık ne yapsın? Öcalan'ı İmralı'da, DEM Parti'yi Meclis'te tecrit ederek barış sağlanamaz. Erdoğan geçen hafta 'Sorunun muhatabı, Kürt kardeşlerimdir' dedi. Kürtlerin iradesine kayyım atıyorsunuz. Müzakereden kaçıyorlar. Çünkü müzakere kimin çözümden yana olduğunu gösterir. Müzakere yaparlarsa, gerçeklikleri ortaya çıkar. Her zaman olduğu gibi bugün de çözüme hazırız. Bizim elimizde barış güvercinleri; sizin bir elinizde kayyım, bir elinizde zulüm var. Bu kayyımcı anlayışın bitmesi için Meclis'te üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Halkın çözüm beklentilerine pusu kurdular, kayyım atadılar. Derhal kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun. Kimse bize 'İç cepheyi güçlendirelim' demesin. İç cepheyi güçlendirmek kayyım atamak, Kürt siyasetçileri cezaevine atmak mıdır? Kayyım atayarak iç cepheyi güçlendiremezsiniz" diye konuştu.

        'HALKIN İRADESİNE SAYGI DUYGUN'

        Bakırhan, şöyle devam etti:

        "Bugün Bahçeli'nin grup toplantısını izledim. Evet, dünya kadar tehdit, hoşlanmadığımız şeyler söylüyor ama önemli şeyler de söylüyor. Sayın Bahçeli, bize uzattığın eli tuttuk ama diğer elini ortağın baltaladı. Bize uzattığın elde sorun yok. Diğer elini baltalayan ortağında sorun var. Madem bir çözüm istiyorsun, önce bu kayyım anlayışından vazgeç. Madem çözüm istiyorsun, önce tecridi ortadan kaldır, madem çözüm istiyorsun, hukuku uygula. Belediye başkanlarımızın eğer davaları varsa, kesinleşmiş karar varsa, belediye meclisi başkanını seçsin. Sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi için çaba harcarken; halkın çözüm beklentilerine tuzak kurdular, pusu kurdular, kayyım atadılar. 'Bu sizin için tarihi bir fırsattır' diyoruz. Derhal kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun. Kimse bize 'Orta Doğu'da tehdit var, iç cepheyi güçlendirelim' demesin. İç cepheyi güçlendirmek kayyım mı atamaktır, Kürt yöneticileri tutsak edip cezaevine mi atmaktır? Kürtlerin özgürlüklerini mi kısıtlamaktır, siz karar verin. Kayyımcı zihniyetle, kayyım rejimiyle iç barışı sağlayamazlar. Kayyımı Türkiye gündeminden kaldırmak için Meclis'e kanun teklifi sunduk. Bütün Meclis'i bu konuda sorumluluk almaya, samimi olmaya davet ediyoruz."

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