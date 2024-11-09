Yolda gördüğü lastiği kaldırmak isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Hasantepe Mahallesi yakınlarında, Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Cizre yönünden Nusaybin yönüne gitmekte olan İbrahim Halil Erduran, yolun ortasında bir TIR lastiği görünce otomobilini sağa çekti. Erduran, kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğü lastiği kaldırmaya çalışırken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BV 5512 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Erduran, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erduran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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