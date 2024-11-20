Süryani papazın girişimiyle 38 aile, göç ettikleri köylerine geri dönmek için dilekçe verdi

MARDİN’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nden, bölgedeki terör olayları nedeniyle İsviçre’ye göç eden Süryani Papaz Abdullah Dağ’ın girişimleriyle, göç eden 64 aileden 38’i, kendilerine ait olduğunu söyledikleri arazilerin tapu sorunlarının çözülmesi ve mahallelerine geri dönmeleri için muhtarlığa dilekçe verdi.

Süryani Papaz Abdullah Dağ, Midyat ilçesine bağlı kırsal Bağlarbaşı Mahallesi’nden 1974 yılında 22 yaşındayken, bölgedeki terör olayları nedeniyle İsviçre’ye göç etti. Dağ, eşi Nıcme ile birlikte mahalleye gelip, göç ettiği tarihte bazı bölümleri bakımsızlıktan yıkılan 1600 yıllık tarihi Mor Kuryakos Kilisesi’nin onarımını çeşitli girişimlerle bulunup yaptırarak, ibadete açılmasını sağladı. Dağ’ın girişimiyle göç eden 64 aileden 38’i de kendilerine ait olduğunu söyledikleri arazilerin tapu sorunlarının çözülmesi ve mahallelerine geri dönmek için mahalle muhtarlığına dilekçe verdi.

‘AVRUPA’DAKİ ÇOCUKLARIMIZIN DÖNMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞIYORUZ’ Süryani Papaz Abdullah Dağ, çocukluğunun geçtiği mahalleye diğer yakınlarının da dönmeleri için çaba gösterdiğini belirterek, “Çok özlüyorum, gün sayıyorum. Hatta bunu da söyleyebilirim; hasta olarak geliyorum buraya, iyileşmiş bir kişi olarak dönüyorum. Boşalan bataryalarımı tamamen doldurup gidiyorum, ta ki gelecek seneye kadar. Bizim köyümüz, bizim yaşadığımız, bizim doğduğumuz yer. İnsan doğduğu yerinden bıkar mı veyahut sıkılır mı? Müslüman komşularımızla çok güzel de anlaşıyoruz. Şimdiki gençler, hele çok saygıdeğer, saygı ve sevgi gösteriyorlar, anlayış gösteriyorlar. Hoşgörü eskisinden daha fazla var. Buraya bakınca annem, babam, kardeşlerim, köylülerim, kilisem, çocukluğum, kavgalarım, yaramazlığım aklıma geliyor. Küçükken çok yaramazdım. Burada olmak çok ayrı bir duygu. Çok ağladığım oldu buraya gelirken ve giderken ama göstermek istemiyorum, ama bazen saklayamadığım oldu. İnşallah köyümüz eski günlerine geri döner, umudumuz o. Herkes köyüne dönsün istiyorum. Avrupa’daki çocuklarımızın dönmesi için çok uğraşıyoruz. Onların da burayı gelip de görmeleri için uğraşıyoruz” dedi.