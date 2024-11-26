Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı

        MARDİN'de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı. Bazı araçlar yolda kalırken, ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

        Mardin’de akşam saatlerinde mevsimin ilk karı başladı. Etkisini artırarak sürdüren kar yağışıyla kent merkezinde eski Mardin diye bilinen 1. Cadde’de ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler de yolların açık kalması için çalışmalara başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        Uçakta kalp krizi! Pilot ile kulenin konuşması nefes kesti!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        F-35 üreticilerine 'Aptal' dedi!
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"

        Benzer Haberler

        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır
        Kilisedeki yoga seansına tepki: Bütün ibadethanelerimiz kutsaldır
        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Mardin'de adliye önündeki silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu
        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı