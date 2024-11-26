Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı

Mardin’de akşam saatlerinde mevsimin ilk karı başladı. Etkisini artırarak sürdüren kar yağışıyla kent merkezinde eski Mardin diye bilinen 1. Cadde’de ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler de yolların açık kalması için çalışmalara başladı.

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