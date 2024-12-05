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        Mardin 1969 Spor, Edirne Spor maçının hazırlıklarına başladı

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider Mardin 1969 Spor, 14'üncü haftada konuk edeceği Edirne Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:30
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        Mardin 1969 Spor, Edirne Spor maçının hazırlıklarına başladı
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        TFF3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta lider Mardin 1969 Spor, 14’üncü haftada konuk edeceği Edirne Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Ulusan, orta alanda futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı. Denizlispor ile oynan karşılaşmanın ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        Kırmızı lacivertliler ligde oynadıkları 13 karşılaşmanın 8’inde galip gerek, 4 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı. Mardin temsilcisi sadece 1 karşılaşmadan puansız ayrılarak 28 puanla averajla grupta lider durumda bulunuyor. Mardin 1969 Spor, rakip filelere 21 gol atarken kendi kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Edirne Spor ise 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Mardin 1969 Spor, 14’üncü haftada 8 Aralık Pazar günü saat 14.00’da konuk edeceği Edirne Spor karşılaşmasından 3 puanla ayrılmak istiyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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