Mardin 1969 Spor, Edirne Spor maçının hazırlıklarına başladı

TFF3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta lider Mardin 1969 Spor, 14’üncü haftada konuk edeceği Edirne Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Ulusan, orta alanda futbolculara kısa bir konuşma yaptı. Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı. Denizlispor ile oynan karşılaşmanın ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.