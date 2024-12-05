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        Mardin'de cipin çarptığı yaya ağır yaralandı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:40
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        Mardin'de cipin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı Y.T. (20), ağır yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Y.T. adlı erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.T. ağır yaralanırken, cip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü ifadesi için emniyete götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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