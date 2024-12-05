Mardin'de cipin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki polis merkezi önünde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Y.T. adlı erkeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.T. ağır yaralanırken, cip refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, cip sürücüsü ifadesi için emniyete götürüldü.

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