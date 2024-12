Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını hiçbir zaman kaderine terk etmedik. 61 yılık karanlığın ardından Allah’ın izniyle Suriye’de özgürlüğün şafağı sökmeye başlamıştır. Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Hıristiyan demeden Suriye halkının tamamı, geleceklerine daha bir güvenle bakıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8’inci Olağan Kongresi’ne katılmak üzere beraberinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte Mardin’e geldi. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda Vali Tuncay Akkoyun, protokol üyeleri ve kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, kongrenin yapılacağı Artuklu Kapalı Spor Salonu’na ilerlerken zaman zaman bulunduğu otobüsten yol kenarında kendisini bekleyenlerle selamlaştı. Kongreye ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Orhan Miroğlu ve çok sayıda partili katıldı. Tek liste ile gidilen seçimde ise mevcut İl Başkanı Mehmet Uncu, yeniden seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mardin, asla sıradan bir şehir değildir. Mardin, Türkiye’nin özüdür, özetidir. Bir mahallesi Bursa ise bir mahallesi Adana’dır. Bir mahallesi Saraybosna ise bir mahallesi Halep’tir, Hamas’tır, Humus’tur. Bir nakışı Abbasi ise diğer nakışı ise Selçuklu’dur. Mardin bu toprakların kültürüdür. Her köşesi bir medeniyetler şehridir. Kimse boşuna heves etmesin. Mardin ile aramızın bozulmasına izin vermeyiz. Mardin’e namahrem ellerin uzanmasına göz yummayız. Mardin üzerine farklı hesaplar yapanlar dün olduğu gibi yarın da hüsrana uğrayacaktır. Mardin, inşallah Türkiye Yüzyılında dağ gibi yerinde duracak, binlerce yıllık değerlerine yakışan müstesna yerini koruyacaktır. Mardin, tüm dünyaya hoş görü dersi vermektedir” dedi.

AK Parti’nin iktidardaki 22 yılı başarıyla tamamladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Partili kadrolar olarak bundan 23 yıl önce uzun ince bir yola çıktık. ‘Her şey Türkiye için’ dedik, ‘Milletimiz için’ dedik. ‘Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, biz hep birlikte Türkiye’yiz’ dedik. ‘Yolumuz kardeşlik yoludur. Refah, kalkınma yoludur’ dedik. Bu yolu bizimle yürümek isteyen herkese kapımızı açtık. Bütün ayrımları elimizin tersiyle ittik. Siyasete yeni bir dil, yeni üslup, yeni bir bakış açısı kazandırdık. Siyasi rakiplerimizin uzlaşmaz tavrına rağmen biz daima yapıcı olmaya gönül diliyle konuşmaya gayret ettik. Laf üretmekten ziyade iş üretmeyi kendimize prensip edindik. Dilimizin döndüğü, nefesimizin yettiği kadar, milletimize eserlerimizi, hizmetlerimizi, yatırımlarımızı anlatmaya çalıştık. Bizden daha çok icraatlarımız, eserlerimiz, projelerimiz anlatsın istedik. Seçim dönemlerinde korkutarak, istismar ederek değil, hedeflerimizle, projelerimizle milletimizin karşısına çıktık. Bu anlayışla, iktidardaki 22 yılı başarıyla tamamladık. Kirli oyunlara, saldırılara, kalleşliklere rağmen yolumuzdan dönmedik, milletimizin rotasında asla sapmadık. AK Parti’nin hamuru samimiyetle yoğrulmuştur. Kurucu değerleri samimiyettir, dürüstlüktür. AK Parti’nin en önemli özelliği, göründüğü gibi olmasıdır. Her insan gibi bizim de hatalarımız, kusurlarımız olabilir. Ama şurası da bir gerçektir ki, milletimize karşı hürmetsizlik etmedik. İster vesayet odakları ister gayrı meşru yapılar tarafından olsun, milli iradenin tasallut altına alınmasına izin vermedik. Durmak yok, yola devam. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyonun tamamı için çalışıyoruz. Yaşadığımız her hadise AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın Türkiye için, Türkiye’nin aydınlık yarınlar için önemini ortaya koyuyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak varlık sebebimiz, Türkiye’yi hayalleriyle, hedefleriyle, özlemleriyle buluşturmaktır. Bizim amacımız ülkemizi kalkındırmak, insanımızı refaha huzura adalete kavuşturmaktır. Bu uğurda hani bedelleri ödediğimizi Mardin çok iyi biliyor. Karşımıza kimlerin çıktığını Mardin çok iyi biliyor” diye konuştu.

‘BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN ŞEHİR EŞKIYALARINI AÇTIKLARI ÇUKURLARA GÖMDÜK’

Terörden nemalananların terörün bitmesini asla istemediğini belirten Erdoğan, “Tek parti faşizminin mirasçısı olan CHP’nin sokak olaylarından, mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar neler yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. Demokrasimizin her kritik kavşağında Kürt düşmanı CHP’ye vagon olanların geçmişteki provokasyonlarını unutmadık. Terörden nemalananlar, terörün bitmesini asla istemediler. Sırtını millet yerine dağa, şiddete, silaha yaslayanlar, sivil siyasetin güçlenmesini hiçbir zaman istemediler. 9 yıl öncesini bir hatırlayın. Bizim tüm bedenimizi ortaya koyarak attığımız adımlara bölücü örgütün cevabı çukur ve hendek olmuştur. Suriye’deki karışıklığı fırsat bilip, efendilerinin de gaza getirmesiyle vatan toprakları üzerine ameliyat yapmaya kalktılar. Aralarında Nusaybin, Dargeçit ve Derik’in de bulunduğu pek çok ilçemizi çukur terörüyle bizden koparmaya çalıştılar. Devlet olarak buna elbette müsaade edemezdik. Bölücü örgütün şehir eşkıyalarını açtıkları çukurlara gömdük. Bununla da yetinmedik, milletin, dişinden ve tırnağından artırarak, belediyeye sağladığı imkanların bir daha teröristlerin hain emellerine peşkeş çekilmemesi için gereken her türlü tedbiri aldık. Bu konudaki kararlığımız bugün de geçerlidir. Meşru zeminde, hukuk ve kanunlar çerçevesinde siyaset yapmak ülkeye ve millete hizmet etmek isteyene her türlü desteği sunuyoruz. Siyasi parti ayırmaksızın şehirlerine hizmet için çalışan herkese destek olmayı görevimiz addediyoruz. 22 yıllık iktidarlarımız boyunca bu konuda daime ilkeli davrandık. Ne hak yedik ne de milletin hakkının yenilmesine göz yumduk. Bölücü örgütün demokrasinin sağladığı imkanları kullanarak belediyelerimize çökmesine izin vermedik. Demokrasi ile terör aynı kapta bulunmaz. Dünyanın hiçbir yerinde bir tarafta halkın seçtiği diğer tarafta terör örgütünün belediyelere atadığı tipler olmaz. ‘Sen seçil ama belediyeyi Kandil’den biz yönetelim’ anlayışına müsamahamız yoktur. Halkın iradesini götürüp örgütün komiserine teslim edenden de şehremini olmaz. Sayın Özel ve CHP yönetimi ne yazık ki bu yalın gerçeği görmek istemiyor. Oysa geçici görevlendirme yapılan birçok şehrimizde yaşanan budur. Belediye başkanı olarak aday gösterilmenin, seçilmenin veya görev yapmanın kuralları belliyken maalesef bu kurallar yok sayılmıştır. Devlet önlem alınca da birileri hemen istismara başlamışlardır. Kendi kabahatlerini devlete yıkmaya çalışanlara eyvallah etmeyiz. Terör baronlarına boyun eğmeyenlerle sorunumuz asla yok. Başında oldukları belediyeleri bölücü örgütün arpalığına çevirmeyenlerle sorunumuz yoktur” ifadelerini kullandı.