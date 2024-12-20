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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bu sadece bir başarı hikayesi değil, bu milletin dirilişinin, milletin iradesinin zaferidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 19:09 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:09
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bu sadece bir başarı hikayesi değil, bu milletin dirilişinin, milletin iradesinin zaferidir." dedi.

        Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonda gördükleri coşku, heyecan ve kararlılığın, AK Parti'nin neden milletin partisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

        Mardin'in bugün tüm dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini ifade eden Işıkhan, bu mesajın, sevginin, birlikteliğin, kardeşliğin, medeniyetlerin buluştuğu bu topraklardan yükselen bir çağrı olduğunu belirtti.

        Işıkhan, "Bu çağrı, birlikte var olmanın, omuz omuza yürümenin ve ortak geleceğimizi inşa etmenin çağrısıdır. Bu çağrı, bin yıldır barışı, huzuru, kardeşliği yoğuran Anadolu'nun, Mardin'in iradesidir. Bu mesajı yeryüzünün dört bir yanına taşıyacağız, Türkiye'nin her köşesine, dünyadaki tüm mazlumların yüreklerine ulaştıracağız." diye konuştu.

        - "Artık dünyada dengeleri değiştiren bir Türkiye var"

        Işıkhan, Mardin'in tarihin, kültürün ve kardeşliğin şehri olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı'nın Mardin'e, Mardinlilere her zaman ayrı bir değer verdiğini kaydetti.

        Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'miz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sadece kamuoyuna yansıyan başarılarla değil, perde arkasında çok daha büyük zaferlerle, hem içerde hem de dışarda adeta destanlar yazıyor. Artık gökyüzüne kendi kanatlarıyla yükselen, dünyada dengeleri değiştiren bir Türkiye var. Savunmadan tarıma, sağlıktan teknolojiye kadar her alanda artık oyun kuran, gündem belirleyen, masada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Şu anda Türkiye, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bu sadece bir başarı hikayesi değil, bu milletin dirilişinin, milletin iradesinin zaferidir. Bu zaferin ardında, milletine inanan, milletine güvenen, 'Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacağız.' diyen bir liderin vizyonu vardır. İnşallah bu vizyonla bu yüzyıl, gençlerimizin, kadınlarımızın, emekçilerimizin, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yüzyılı olacak. Dünyada Türkiye'nin adını her alanda daha fazla duyurduğumuz, milletimizin refahını daha fazla yükselttiğimiz bir dönem olacak."

        Bu yüzyılın parlayan yıldız şehirlerinden birinin de Mardin olacağını vurgulayan Işıkhan, Mardin için daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi.

        Mardin'i ihya ve inşa etmeyi hep birlikte sürdüreceklerini anlatan Işıkhan, bu yolda kendilerine destek olan tüm parti teşkilatlarına teşekkür etti.

        Işıkhan, "Bu kutlu yürüyüşte asla yorulmak, durmak yok. Bu davaya daha fazla sahip çıkacak, 'Türkiye Yüzyılı'nda Mardin'i hak ettiği yere taşıyacağız." şeklinde konuştu.

        - "Yeni bir Türkiye inşa ettik"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Mardin'de tüm parti teşkilatlarına bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

        "Nice badireler atlattık, sıkıntılardan, dertlerden, kederlerin içerisinden yeni bir Türkiye inşa ettik." diyen Kandemir, şunları kaydetti:

        "Bu Türkiye'nin merkezinde birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbet var. Birbirine sarılıp her bir farklılığı göğsümüzde, kalbimizde eritip, 'O farklılık değil bu milletin bir değeridir.' diyerek başımızın üzerine taşımak var. İşte onun adı Mardin. Ne zaman Mardin'e gelsek, Mardinli hemşehrilerimizi görsek şevkimiz, gayretimiz artıyor."

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ise kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        İnan, "Türkiye'yi güçlü tutalım, ülkemizi güçlü tutalım dedik. O zamanlar birileri bunu kuru bir hamaset olarak gördüler. Ama bugün o cümlelerin, o taleplerin ne anlama geldiğini Suriye'de, Lübnan'da, Kıbrıs'ta çok iyi görüyoruz. Bugün mazlumların zaferi varsa burada Mardinlilerin AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza desteği çok önemli. Allah hepinizden razı olsun. Seçilecek il yönetimimize ve ilçe teşkilatlarımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da parti teşkilatlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini söyledi.

        AK Parti hükümetleri döneminde sunulan hizmetlerle Mardin'in çok güzel yerlere geldiğini dile getiren Uncu, kenti daha ileri noktalara taşıyacaklarını anlattı.

        Uncu, "Çünkü AK Parti umuttur, icraattır, gelecektir. Bu dava bilinci ve bu aşkla çalışmaları yürütmelisiniz. Yalnızca bizim genç neslimize değil, dünyadaki tüm gençlere ilham olmuş başka bir lider görülmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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