Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kafeye dönüştürülen tarihi hükümet konağında ziyaretçilerin tercihi, Finlandiya usulü Savur pizzası

        MARDİN'de kafeye dönüştürülen 200 yıllık hükümet konağında pişirilen 8 çeşit pizzadan Finlandiya usulü Savur pizzası, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kafeye dönüştürülen tarihi hükümet konağında ziyaretçilerin tercihi, Finlandiya usulü Savur pizzası
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de kafeye dönüştürülen 200 yıllık hükümet konağında pişirilen 8 çeşit pizzadan Finlandiya usulü Savur pizzası, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Pizza ustası Ferhan Bulakbaşı (31), “Savur gibi bir yerde İtalya pizzasından daha lezzetli olan Finlandiya usulü pizzanın çıkartılmasının şaşkınlığını yaşıyorlar, çok memnun kalıyorlar” dedi.

        Savur ilçesinde 200 yıllık kükümet konağı, kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle yapılan 'Savur Gastronomi ve Müzik Evi Projesi' ile GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı’nın maddi desteğiyle 2022'de kafeye dönüştürüldü. Belediye tarafından işletilen kafe, 17 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin ziyaretinde toplu açılışla hizmete girdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin lezzet durağı olan kafede yapılan Finlandiya usulü Savur pizzası ise en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

        'ÖZEL BİR SOSUMUZ VAR'

        Pizza ustası Ferhan Bulakbaşı, ilçeye gelen lezzet tutkunlarının Finlandiya usulü pizzayı çok beğendiklerini ifade ederek, “Burası, Mardin’in Savur ilçesindeki eski tarihi hükümet konağı. Finlandiya usulü Savur pizza yapıyoruz. Finlandiya usulünce öncelikle hamurumuzu 24 saat dinlendiriyoruz. Özel bir sosumuz var. Savur’a özel kavurmalı ve pastırmalı pizzamız var. Vejetaryen pizzamızla birlikte toplamda 8 çeşit pizza çıkarıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyorlar. Savur gibi bir yerde İtalyan pizzasından daha lezzetli olan Finlandiya usulü pizzanın çıkartılmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Hizmetimizden çok memnun kalıyorlar. Burası sosyal bir tesis, kar amacı gütmüyor. Gastronomiye kazandırdığımız bir mekandır burası" diye konuştu.

        Pizzanın çok lezzetli olduğunu söyleyen ziyaretçilerden Hilal Nur Timur, mekanın tarihi olmasının lezzete ayrı güzellik ve hava kattığını belirtti. Arkadaşlarıyla pizza yemeğe geldiğini anlatan Hasan Acar da pizzanın tadının harika olduğunu ve severek tükettiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        Benzer Haberler

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Mardin'de toprağa veri...
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Mardin'de toprağa veri...
        Mardin'de 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutukland...
        Mardin'de 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli tutukland...
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Barış öldü, 1 ağır yaralı
        Kavşakta 2 otomobil çarpıştı; Barış öldü, 1 ağır yaralı
        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya 7 tutuklama
        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgaya 7 tutuklama
        Mardin'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı