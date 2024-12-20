Mardin'de kafeye dönüştürülen tarihi hükümet konağında ziyaretçilerin tercihi, Finlandiya usulü Savur pizzası

MARDİN’de kafeye dönüştürülen 200 yıllık hükümet konağında pişirilen 8 çeşit pizzadan Finlandiya usulü Savur pizzası, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor. Pizza ustası Ferhan Bulakbaşı (31), “Savur gibi bir yerde İtalya pizzasından daha lezzetli olan Finlandiya usulü pizzanın çıkartılmasının şaşkınlığını yaşıyorlar, çok memnun kalıyorlar” dedi.

Savur ilçesinde 200 yıllık kükümet konağı, kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle yapılan 'Savur Gastronomi ve Müzik Evi Projesi' ile GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı’nın maddi desteğiyle 2022'de kafeye dönüştürüldü. Belediye tarafından işletilen kafe, 17 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mardin ziyaretinde toplu açılışla hizmete girdi. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin lezzet durağı olan kafede yapılan Finlandiya usulü Savur pizzası ise en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

'ÖZEL BİR SOSUMUZ VAR' Pizza ustası Ferhan Bulakbaşı, ilçeye gelen lezzet tutkunlarının Finlandiya usulü pizzayı çok beğendiklerini ifade ederek, “Burası, Mardin’in Savur ilçesindeki eski tarihi hükümet konağı. Finlandiya usulü Savur pizza yapıyoruz. Finlandiya usulünce öncelikle hamurumuzu 24 saat dinlendiriyoruz. Özel bir sosumuz var. Savur’a özel kavurmalı ve pastırmalı pizzamız var. Vejetaryen pizzamızla birlikte toplamda 8 çeşit pizza çıkarıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyorlar. Savur gibi bir yerde İtalyan pizzasından daha lezzetli olan Finlandiya usulü pizzanın çıkartılmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Hizmetimizden çok memnun kalıyorlar. Burası sosyal bir tesis, kar amacı gütmüyor. Gastronomiye kazandırdığımız bir mekandır burası" diye konuştu.