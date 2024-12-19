Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 DR 974 plakalı otomobil ile 34 ZF 6409 plakalı otomobil Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, otomobillerde bulunan B.A.D. (19) ve J.A.(19) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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