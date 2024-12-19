Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 DR 974 plakalı otomobil ile 34 ZF 6409 plakalı otomobil Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.