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        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:25
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        Mardin'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 47 DR 974 plakalı otomobil ile 34 ZF 6409 plakalı otomobil Nur Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde çarpıştı.

        Kazada, otomobillerde bulunan B.A.D. (19) ve J.A.(19) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        B.A.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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