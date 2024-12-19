Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi Mardin'de toprağa verildi

Törene, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Alaattin Erkan, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ile Binbaşı Deniz'in yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ 8. Kolordu Komutanlığında görev yapan Piyade Binbaşı Ahmet Deniz, ailesini ziyaret etmek üzere geldiği Mardin'in Midyat ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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