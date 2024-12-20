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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Derik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:46
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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda hakkında, "Yağma" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan R.İ. Derik'te yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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