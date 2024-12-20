Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında, "Yağma" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve firari olarak aranan R.İ. Derik'te yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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