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        Husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı

        MARDİN'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:28 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:30
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        Husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı
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        MARDİN'de kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen kişinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ve çevredeki bir kız çocuğunun yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

        Olay, 21 Aralık'ta kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, husumetli olduğu öne sürülen kişinin otomobiline yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kız çocuğunun, panik halinde kaçtığı görüldü.

        Şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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