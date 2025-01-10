Mardin'deki İsrail protestosunda, saldırılarda öldürülen gazeteciler anıldı

MARDİN'de Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde yapılan İsrail protestosunda, Gazze’ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler anıldı.

Kentte faaliyet yürüten 60'a yakın sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Cuma namazı çıkışı Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanıp, Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle İsrail'i protesto etti. Kalabalık, sık sık 'Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam' sloganları attı. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Cebrail Acar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında vahşi saldırılarına aralıksız devam ettiğini söyledi. Gazetecilerin en çok öldürüldüğü bir yılı geride bıraktıklarını ve İsrail'in habercileri katlederek, işlediği insanlık suçunu örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Acar, "Bugün 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle, hakikatin ortaya çıkması ve doğru bilginin paylaşılması için, büyük sıkıntı ve kısıtlamalara rağmen, binbir meşakkat ve tehlikeyi göze alarak çalışan bütün gazetecilerin ve medya mensuplarının gününü kutluyoruz. Gazze’de işlenen vahşete ve soykırıma karşı sessizliğe isyan ediyoruz. Gazze'de bütün acımasızlığıyla devam etmekte olan saldırganlığa karşı susmayacağız. Sorumluluklarımız var, duyarlılıklarımız var ve yapabilecek daha çok görevimiz var” dedi.

Basın açıklaması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.