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        Mardin turizmde zirveyi gördü; 2024'te 4 milyon turisti ağırladı

        TARİHİyapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:44 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:50
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        Mardin turizmde zirveyi gördü; 2024'te 4 milyon turisti ağırladı
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        TARİHİyapıları ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen illerden bir tanesi oldu" dedi.

        Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin'e, turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği kentte, otel ve konaklardaki yatırımlar ivme kazandı. Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisi kentin tanıtımına büyük katkı sağlarken, yurt içi ve yurt dışından gelen turistler sayesinde kent turizmi 12 aya yayıldı. Mardin'i, 2024 yılında 900 bini konaklamalı 4 milyon kişi ziyaret etti.

        'MISIR'DAN CİDDİ TALEPLER GELMEYE BAŞLADI’

        Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2024'ün, umduklarından çok daha güzel geçtiğini ifade ederek, "2024 yılında günübirlik gelen misafirlerimizin sayısı, 3 milyonu aştı. 1 milyon konaklama hedefimize çok yaklaştık. İnşallah 2025'te hedefimiz olan 1 milyon konaklamayı sağlayıp, aşacağız. Bizler Mardin turizminin 12 aya yayılmasını istiyorduk ve bu yönde çalışıyorduk. Nispeten bunu başardığımızı düşünüyorum. Ciddi talepler var, çünkü Mardin özellikli bir ildir. Son zamanlarda yapılan dizi çekimleri, Mardin'i daha da popüler hale getirdi. Yurt içi ve yurt dışından en çok benimsenen illerden bir tanesi oldu. Tarihi, dokusu ve gastronomisiyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle yurt dışından misafir çekmek için birçok çalışma yaptık. Yurt dışındaki acentelerle beraber bazı çalışmalar yaptık, onları burada ağırladık. Mısır'dan gelen acentelere Mardin’i gezdirdik. Şu an Mısır'dan ciddi talepler gelmeye başladı" diye konuştu.

        ‘2025'TE HEDEF, 1 MİLYON KONAKLAMAYI AŞMAK'

        Özgür Azad Gürgör, "2024 yılı Mardin turizmi için çok güzel geçti. Otel yatırımları hızlanmaya başladı. Gerek Mardin'de gerek Midyat'ta gerek Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin'e yeni otellerimiz açılmaya başladı. Mardin'de çok ciddi konaklar restore edilerek, hizmet vermeye başladı. 2024 yılı içerisinde özellikle sömestir tatili başta olmak üzere dini ve resmi bayramlarda yakın illerden çok sayıda günübirlik gelen misafirleri ağırladık. 2024 yılında günübirlik gelen misafirlerimizin sayısı, 3 milyonu aştı. Konaklamalı ise bizim hedefimiz 1 milyondu, şu an o hedefimize çok yaklaşıktık. İnşallah 2025'te hedefimiz olan 1 milyon konaklamayı sağlayacağız" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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