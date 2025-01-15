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        Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 09:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 09:30
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        Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 11 yaralı
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        MARDİN'in Artuklu ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 33 DRD 66 plakalı kamyon ile 06 JRT 45 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsteki Medine Ş., Ramazan G., Abdullah A., Yusuf K., Mahmud M., Ali H., Barış D., Abdulvahit E., Abdulmelik H., Mehmet D. ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Artuklu ve Kızıltepe ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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