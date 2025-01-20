Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, öldü

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:48 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, öldü
        ABONE OL

        MARDİN'in Ömerli ilçesinde futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Trump için tüm hazırlıklar tamam
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        Taziye evinde kavga: 2 ölü, 4 yaralı
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!
        "Bıçakla tehdide" mahalleden dayak!

        Benzer Haberler

        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası kamerada; 2 yaralı (2)
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası 2 yaralı
        Mardin'de komşu esnafların bıçaklı kavgası 2 yaralı
        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, toprağa verildi (2)
        Eski muhtarın pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, toprağa verildi (2)