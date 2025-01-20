Futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet, öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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