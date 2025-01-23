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        Mardin'de PKK'nın 38 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişi anıldı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde 38 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 7'si çocuk, 10 kişi, törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:15
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        Mardin'de PKK'nın 38 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişi anıldı
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde 38 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 7'si çocuk, 10 kişi, törenle anıldı.

        Midyat'a bağlı kırsal Başyurt Mahallesi Efeler mezrasındaki bir eve, 23 Ocak 1987'de PKK'lı teröristler saldırı düzenledi. Bu saldırıda 7'si çocuk 10 kişi, hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için bugün anma töreni yapıldı. Törene; Vali Tuncay Akkoyun, Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Dargeçit Kaymakamı Muhammet Enes İpek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahim Demir, Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, MHP İlçe Başkanı Kadir Akyol, İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Rıdvan Arslan ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Daha sonra Vali Akkoyun ve Kaymakam Özdemir, şehit mezarlarını suladı, çiçekler bıraktı. Mezarlıktaki törenin ardından anıtlaştırılan ev ziyaret edildi.

        '10 VATANDAŞIMIZ ALÇAKÇA BİR SALDIRI SONUCUNDA ŞEHİT EDİLDİ'

        Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, 10 kişiden 7'sinin çocuk yaşta olduğunu ifade ederek, "1987 yılında terör örgütü mensubu teröristler tarafından 10 vatandaşımız alçakça bir saldırı sonucunda şehit edilmiştir. Bugünün yıl dönümü nedeniyle, 23 Ocak olması münasebetiyle, ailemizle, burada yaşayan vatandaşlarımızla, kamu kurumlarımızdaki çalışma arkadaşlarımızla, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik, dualarımızı okuduk, ailemizi ziyaret ettik. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennettir, makamları ali olsun inşallah. 23 Ocak 1987 yılında 10 şehidimiz ki; bu 10 şehidimizin 7'si çocuk, 10 şehidimizden sonra da toplam 30 şehit verilmiş mahallemizde" dedi.

        'BÜYÜK NİNEM YAKILARAK ŞEHİT EDİLDİ'

        Terör saldırısında babası ve 5 yakınını kaybeden Kutbettin Ağırman, "PKK terör örgütünün Başyurt köyü Efeler mezrasına 30 kişi ile yaptığı baskında, burada görmüş olduğunuz mezarda yatan şehit Kadir Ağırman da şehit edildi, şehadete erdi. Ayrıca o tarihte 70 yaşından büyük ninem de yakılarak şehit edildi, amcalarım şehit edildi ve bizim başka köylülerden de 1 yaşından 6 yaşına da çocuklar şehit edildi. Onlar da arkamızda yatmaktadırlar; burada, hepsi bir arada. Her sene bu anma töreni düzenleniyor. Sağ olsun devlet erkanı; kaymakam bey, vali bey, bugün bizi ziyaret ettiler. Acımızı bir nebze olsa dindirdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine" diye konuştu.

        'ONLAR KÜRTLERİN KATİLİDİRLER'

        Şehit yakını Mehmet Şirin Akçay de "Her sene bu şehitlerimizi anma programımızı yapma nedenimiz, kinimizi, öfkemizi diri tutmak içindir. Şunu ifade etmek istiyoruz; PKK terör örgütü çıkıp, her seferinde, her platformda 'Kürtleri savunuyoruz, Kürtlerin savunucusuyuz’ diyorlar. Kürtleri falan savundukları yok, onlar Kürtlerin katilidirler. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bunu dünyaya haykırmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında yaşamak, bizim için onurdur, şereftir ve Kürtlerin de devleti var. 2500 yıllık tarihe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Allah'a hamdolsun; bununla onur duyuyoruz şeref duyuyoruz" dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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