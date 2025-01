Beyrut'ta öğrendi, görme engeline rağmen yarım asırdır bambu ağacından sepet yapıp, satıyor

MARDİN'den taşındıkları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bambu ağacından sepet yapmasını öğrenen Mahmut Tezcan (79), tekrar döndüğü Türkiye'de el becerisinden vazgeçmedi. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor. Tezcan, "İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" dedi.

Artuklu ilçesinde yaşayan, 25 yaşında geçirdiği hastalık sonucu görme yetisini kaybeden Mahmut Tezcan, 1971'de ailesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yerleşti. Burada görme engellilerin gittiği bir okulda bambu ağacından sepet yapmayı öğrenen Tezcan, 1976 yılında tekrar memleketi Mardin'e döndü. Zamanla el becerisini geliştirerek sanata dönüştüren Tezcan, 49 yıldır bambu ağacından sepet yapıp satıyor.

'TAKDİR EDİLİYORUM'

Çevresindekilerin de kendisini takdir ettiğini belirten Tezcan, "Beyrut'ta körler okulu vardı. O okulda bambudan sepet yapmayı öğrendim. Önce kendim için yaptım, sonra yaptıklarımı satmaya başladım. O zamanlar görme yetimin yüzde 90'ını kaybetmiştim ama ellerimle çalışmayı öğrenmiştim. Bu iş görme engelliler için çok uygun bir işti. Beni üretken kılan bir beceri kazandım. Bu işi Mardin'de yapan yoktu. Malzemesi olan bambu da bulunmuyordu. Yine de vazgeçmedim. İnsanlar yaptığım sepetleri çok beğendi. Genelde akraba ve dostlara dağıtıyorum. Bazen de küçük çaplı satışlar yapıyorum. Takdir ediliyorum. Çünkü bu iş hem zor hem de sabır gerektiriyor" dedi.

'MALZEMESİ YOK, SİNGAPUR'DAN GELİYOR'

Tezcan, "Evde oturmak çözüm değil. Boş durmayın, çalışın, üretin. Bir engelli bunu çok rahat yapabilir. Şu an bile yapmaya devam ediyorum. Bazılarını satıyorum, bazılarını dağıtıyorum. Bazıları da 'Çok pahalı' diyorlar ama malzemesi burada yok. Singapur'dan geliyor, malzemesi pahalıdır. Pahalı bulunduğu için millet fazla almıyor ama alanlar da oluyor. Bambu ağacından yapılan bir malzemedir. Sadece sepet değil, bu ağaç malzemesinden çok şey yapılıyor. Beyrut'ta koltuk ve sehpa da yapıyorduk, istenilen malzemeyi yapıyorduk. Görme engelli olmak, hiçbir şey yapamayacağınız anlamına gelmez. Kendine güvenen, çalışan her engelli bir şeyler başarabilir. Dolayısıyla bizim durumumuzda olan insanlar asla boş durmamalı. Engelliyim diye oturup kalamazsınız. Çalışın, uğraşın. Herkes bir şey yapabilir. Sabır ve azimle çok şey başarabilirsiniz. Şu halimle bile sepet yapıyorum ve satıyorum. Yeter ki engelli birey kendine güvensin. İsteyip, çabaladıktan sonra her şeyi yapılabiliriz. Yalnız gayret lazım, çalışmak lazım" diye konuştu.