        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de 127 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:33
        Mardin'de 127 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'in Nusaybin ilçesinde hakkında 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Nusaybin'de, sipariş edilen elektronik eşya yerine kargo kutusuna muz veya salatalık koyup göndererek vatandaşları dolandıran ve aynı yöntemle yaptığı dolandırıcılıktan 252 suç kaydı bulunan firarinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, işlediği suçlardan hakkında 127 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

