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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, Gaziantep'e sevk edildi

        MARDİN'de, 3 gün önce ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:10
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        Mardin'de 4'üncü kattan düşen Asaf bebek, Gaziantep'e sevk edildi
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        MARDİN'de, 3 gün önce ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olay, 1 Şubat’ta Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne getirilen Ömer Asaf D.’nin oturdukları 4‘üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Durumu ağır olan Ömer Asaf D., buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Asaf bebeğin, dün ileri tetkik ve tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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