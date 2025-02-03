Nusaybin'de ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

Kışla Mahallesi Önder Sokak’taki apartmanın 1’inci katındaki Yusuf T.’ye ait dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 4 kişiyse Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

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