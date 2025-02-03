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        Nusaybin'de ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:50
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        Nusaybin'de ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 10 kişi dumandan etkilendi.

        Kışla Mahallesi Önder Sokak’taki apartmanın 1’inci katındaki Yusuf T.’ye ait dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 10 kişi dumandan etkilenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti, 4 kişiyse Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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