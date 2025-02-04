Mardinli itfaiye eri, depremde kurtararak sahiplendiği 'Enkaz'ı yanından ayırmıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Mardinli itfaiye eri Ali Çakas, 129'uncu saatte enkazdan çıkarıp ‘Enkaz’ adını vererek sahiplendiği kediyi yanından ayırmıyor. Çakas, “Sürekli Enkaz ile beraberiz, çok güzel vakit geçiyoruz. Beraber parka gidiyoruz, geziyoruz, misafirliğe gidiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde arama kurtarma çalışması yürüten Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Atatürk Mahallesi’ndeki Akan Apartmanı’nın enkazından 129’uncu saatte 5 kişiyi canlı kurtardı. Ekip ayrıca aynı enkazdan 2 kedi ve 3 muhabbet kuşunu da sağ çıkardı. Kedilerden birinin sahibini bulamayan ekipler, bakımını ve beslenmesini üstlendi. Muhabbet kuşları ve 1 kedi sahiplerine teslim edilirken, ‘Enkaz’ adı verilen kedi, arama kurtarma ekibini çalışmalar boyunca yalnız bırakmadı. Ekibin maskotu olan kediyi, kurtarma çalışmalarında görev yapan itfaiye eri Ali Çakas sahiplendi. Çakas, Mardin'e getirdiği kediyi yanından ayırmıyor. Evinde özenle baktığı kedisine özel hazırlattığı itfaiye kıyafetini de giydiren Ali Çakas, kedisini parklarda gezdirip, misafirliğe bile gidiyor.

‘ÜZERİMİZDE HALA BURUK BİR HİS VAR’

Depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirten Çakas, “Allah bir kez daha ülkemize ve coğrafyamıza böyle bir felaket yaşatmasın. O günü hatırladıkça hayatın ve yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Enkaz kediyi 129’uncu saatte, yani 4’üncü günde çıkardık. Aslında o gün çok sayıda hayvan çıkardık, çoğunu sahibine teslim ettik. ‘Enkaz’ın sahibi olmadığı için sahiplendik. O gün ona yemek ve su verdik. Sonra maskotumuz oldu, yanımızdan hiç ayrılmadı. Onu sahiplenmeye karar vererek Mardin’e getirdim. Ona kol kanat gerdik, sürekli Enkaz ile beraberiz ve çok güzel vakit geçiyoruz. Beraber parka gidiyoruz, geziyoruz, misafirliğe gidiyoruz. İnsanlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz” diye konuştu.

ENKAZ’IN HİKAYESİ KİTAPLAŞACAK

Enkaz ile beraber çok güzel bir farkındalık yarattıklarını ifade eden Ali Çakas, “Bazı insanlar, ‘Hayatınızda daha önce hiç kedi aldınız mı?’ diye soruyor. Tabi bizim hayatımızda daha önce hiç kedi veya köpek olmadı. İlk defa bir hayvan olarak Enkaz hayatımıza girdi. Biz onu çok sevdik, sevmeye de devam edeceğiz. Hayatını, yaşadıklarını, hikayesini kitaplaştırmaya karar verdik. Enkaz’ın eski sahiplerinin yakınlarına daha yeni yeni ulaşmaya çalışıyorum. Kedimizin hikayesi bayağı buruk, duydukça şaşırıyoruz. Onun bir ailesi vardı, önceki sahiplerinin enkazın altında çıkarttığımız kişiler olduğunu sonradan öğrendik. Fotoğrafları ile beraber bunu gördük. Hikaye içinde hikaye var. Hayvanları ve doğayı korumalıyız. Ben, Enkaz kediyi korumaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.