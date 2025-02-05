Mardin'de 2 ayrı kavga: 3 yaralı

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde çıkan taşlı-sopalı kavgada baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Nusaybin ilçesinde de iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe ilçesi merkez Dunaysır Mahallesi’nde, öğleden sonra iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada baba A.S. (43) ve oğlu D.S. (12) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nusaybin ilçesinde ise öğle saatlerinde, Nusaybin Sanayi Sitesi içerisindeki iki esnaf arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada S.A. (24), silahla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgalarla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.