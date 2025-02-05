Mardin'de 2 ayrı kavga: 3 yaralı (2)

Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde, Nusaybin Sanayi Sitesi içerisindeki iki esnaf arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla yaklaşan kişinin ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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