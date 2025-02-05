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        Mardin'de 2 ayrı kavga: 3 yaralı (2)

        NUSAYBİN'DEKİKAVGA KAMERADAMardin'in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde, Nusaybin Sanayi Sitesi içerisindeki iki esnaf arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 21:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 21:45
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        Mardin'de 2 ayrı kavga: 3 yaralı (2)
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        NUSAYBİN’DEKİKAVGA KAMERADA

        Mardin’in Nusaybin ilçesinde öğle saatlerinde, Nusaybin Sanayi Sitesi içerisindeki iki esnaf arasında çıkan silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla yaklaşan kişinin ateş ettikten sonra kaçtığı anlar yer aldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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